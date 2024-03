PF ouviu general que chefiou Segurança no Rio, mas deixou perguntas sem resposta no Caso Marielle

Era o dia 2 de outubro de 2023, quando o general Richard Nunes, futuro Chefe do Estado-Maior do Exército e peça fundamental para desarmar o golpe tramado, em 2022, por Jair Bolsonaro, tinha sob seu comando as tropas do Nordeste, foi à sede da Superintendência da Polícia Federal, no Rio, para depor. Primeiro, a PF quis saber como foi a decisão de escolher o delegado Rivaldo Barbosa para chefiar a Polícia Civil do Rio. Richard assumira a pasta da Segurança Pública carioca, logo após ser promovido a general de divisão – até então, ele comandava a Escola de Comando e Estado-Maior do Exército.

A designação fora do então comandante do Exército: general Eduardo Villas Bôas. Vivia-se então os primeiros dias da intervenção federal na Segurança Pública do Rio, que fora colocada sob as ordens do comandante militar do Leste, general Walter Braga Netto, futuro candidato a vice na chapa de Jair Bolsonaro, em 2022. O relatório da PF trata com acidez o trabalho do Exército na Segurança Pública. Ali está o depoimento do general.

Disse então Richard à PF: “Que tomou posse como Secretário no dia 27 de fevereiro de 2018; QUE sua primeira missão enquanto Secretário era encontrar nomes para o comando da Polícia Civil e da Polícia Militar; QUE para ambos os cargos o depoente recebeu uma lista de cinco nomes oriunda da inteligência do Comando Militar do Leste; QUE tal lista não era vinculante e se tratava somente de uma sugestão de nomes que não tinham fatos que os desabonassem”.