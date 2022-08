Marco Aurélio diz que votará em Bolsonaro no segundo turno contra Lula

O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Marco Aurélio Mello admitiu que votará no presidente Jair Bolsonaro caso ele venha a enfrentar o petista Luiz Inácio Lula da Silva. Apesar dos embates do atual presidente da República com o Tribunal do qual já foi integrante, Marco Aurélio alegou que não reconhece como alternância de poder a volta de Lula ao cargo de chefe do Executivo.

“Não imagino uma alternância para ter como presidente da República aquele que já foi durante oito anos presidente e praticamente deu as cartas durante seis anos no governo Dilma Rousseff. Penso que potencializaria o que se mostrou no governo atual e votaria no presidente Bolsonaro, muito embora não seja bolsonarista”, disse, rindo, em entrevista ao site UOL.

Ex-ministro do STF, Marco Aurélio Mello diz que vai votar em Bolsonaro contra Lula no segundo turno das eleições deste ano. Foto: STF

Continua após a publicidade

Marco Aurélio afirmou ainda que, no primeiro turno, gostaria de votar no candidato que estiver em terceiro lugar por não ser afeito à polarizações. Elogiou a candidatura da senadora Simone Tebet (MDB-MS), mas afirmou que não teria problema em votar em Ciro Gomes (PDT), caso seja ele o terceiro colocado. “Reconheço que ninguém conhece mais o Brasil do que Ciro Gomes. Eles, às vezes, é um pouco açodado na fala, mas, paciência, creio que é um bom perfil”.

O ex-ministro disse que em palestra na Universidade de Coimbra em 2017 chegou a falar que temia pelo futuro do Brasil caso Bolsonaro vencesse, lembrando que ele tinha feito carreira política desrespeitando minorias. Mas não viu problema em, agora, votar nele para a reeleição na disputa contra Lula. Marco Aurélio tentou demostrar que tem boa relação com o petista e lembrou que guarda em casa uma caricatura autografada por Lula.

Marco Aurélio se aposentou em julho do ano passado. Para a vaga dele, Bolsonaro nomeou o ministro André Mendonça.