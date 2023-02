Marcos do Val mudou versão sobre reunião com Bolsonaro; veja contradições

Ao longo desta quinta-feira, 2, o senador Marcos do Val (Podemos) deu versões diferentes sobre encontro que teve com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Em live nas redes sociais, o parlamentar disse ter sido coagido por Bolsonaro a participar de operação para barrar a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Mais tarde, recuou, e responsabilizou o ex-deputado federal Daniel Silveira (PTB) pelo plano. Veja as contradições nos depoimentos dados pelo senador:

Ideia do plano

Reportagem da Veja

Segundo a revista, o presidente Jair Bolsonaro recebeu o senador Marcos Do Val (Podemos-ES) no Palácio do Alvorada e sugeriu que o parlamentar gravasse o ministro do Supremo e presidente do TSE, Alexandre de Moraes. “(O deputado) Daniel (Silveira) disse que eu ia salvar o Brasil e o presidente repetiu”, afirmou o senador também em entrevista à revista.

Entrevista coletiva

Ao falar com jornalistas em seu gabinete, Do Val disse que a ideia de armar um golpe para impedir a posse de Lula não partiu de Bolsonaro, mas de Silveira. “Ficou muito claro que ele (Silveira) estava num movimento de manipular e ter o presidente (Bolsonaro) comprando a ideia dele.”

Entrevista à GloboNews

O senador disse que, para ele, “ficou claro que o presidente já sabia desse assunto antes”, ou seja, já tinha conhecimento do plano golpista que seria discutido na reunião.

Resposta

Reportagem da Veja

Do Val, de acordo com a revista, pediu um tempo para pensar sobre a proposta de gravar Alexandre de Moraes e captar algo que pudesse comprometer o ministro do Supremo. A recusa ocorreu dias depois e foi comunicada a Silveira.

Entrevista à Veja

Ao conceder entrevista à revista, porém, o senador disse que reagiu assim que ouviu a proposta de se aproximar de Moraes – de quem é próximo – para gravar o ministro: “Na hora, eu disse que aquilo era ilegal”.

Pressão

Live

Durante uma live na madrugada de ontem, Do Val disse ter sido pressionado por Bolsonaro para participar do plano de golpe e anular o resultado da eleição presidencial. Segundo o parlamentar, o então presidente da República o “coagiu para que pudesse dar um golpe de Estado junto com ele”.

Entrevista coletiva

Em seu gabinete, mais tarde, o senador do Podemos mudou a versão. “O presidente estava numa posição semelhante à minha, ouvindo uma ideia esdrúxula do Daniel (Silveira). Quando a imprensa diz que ele me coagiu, isso não confere.”

Jair Bolsonaro

Entrevista à Veja

À revista, o senador afirmou que o presidente Jair Bolsonaro teve participação ativa na reunião com Daniel Silveira, dando detalhes de como se daria o plano para “prender” Moraes com base em possíveis gravações comprometedoras do ministro.

Entrevista à GloboNews

À emissora, no entanto, Marcos Do Val relatou que Bolsonaro falou apenas ao fim do encontro no Alvorada, quando disse que aguardaria uma resposta dele ao pedido para que participasse do plano servindo de “isca” para atrair Alexandre de Moraes.

Alexandre de Moraes

Reportagem da Veja

O parlamentar, de acordo com a reportagem, fez relatos a Moraes sobre o teor da reunião no Alvorada depois que o encontro com Bolsonaro e Silveira ocorreu.

Entrevista coletiva

Do Val também deu uma nova versão sobre esse tema na entrevista em seu gabinete. O senador declarou que, antes de ir ao encontro com o então presidente da República, consultou o ministro Alexandre de Moraes se “poderia” ir à residência presidencial.