Marcos do Val se licencia do Senado por tempo indeterminado dias após operação da PF

O senador Marcos do Val (Podemos-ES) informou, nesta quarta-feira, 21, que vai se ausentar das atividades legislativas após sofrer um mal-estar no gabinete dele na noite desta terça, 20. Ele ficará afastado por tempo indeterminado para cuidar da saúde. De acordo com a Secretaria Legislativa do Senado, o pedido de licença ainda não foi formalizado e deve chegar à Mesa Diretora da Casa até esta sexta-feira, 23.

O parlamentar foi alvo de operação de busca e apreensão da Polícia Federal (PF) feita no gabinete e em dois endereços dele no Espírito Santo, no último dia 15, após pedido do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

Do Val informou que passou mal depois da reunião da CPMI nesta terça, 20, e pediu afastamento por tempo indeterminado Foto: WILTON JUNIOR

“O senador Marcos do Val buscará restabelecer a sua saúde o mais breve possível, para então voltar às suas atividades parlamentares com ânimo e combatividade renovados”, diz a nota da assessoria do senador.

Após passar mal, Do Val – que é membro da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) – não participou presencialmente da sabatina do colegiado com o advogado Cristiano Zanin Martins, aprovado para o cargo de ministro do Supremo. Com o licenciamento, o senador ficará afastado da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de janeiro e será substituído por Marcos Rogério (PL-RO).

Busca e apreensão na PF

O afastamento de Marcos do Val ocorre seis dias depois da operação da Polícia Federal. O parlamentar é investigado pelos crimes de divulgação de documento confidencial, associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa.

No dia 12, Marcos do Val divulgou nas redes sociais trechos de documentos da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) com alertas sobre os atos golpistas de 8 de janeiro. Na postagem, o senador afirmou: “Vocês irão ver a prevaricação dos ministros Flávio Dino, Gonçalves Dias, Alexandre de Moraes e do presidente Lula”.

Antes de ter as redes sociais derrubadas, Do Val havia feito várias publicações compartilhando um suposto relatório da Abin Foto: Reprodução/Twitter/@marcosdoval

Em outra postagem feita no início deste mês, o parlamentar sugeriu que o ministro Alexandre de Moraes fosse investigado no inquérito que está sob sua própria relatoria no STF, referente aos atos antidemocráticos. Na semana passada, ele também teve os perfis bloqueados.

Nesta semana, a base governista protocolou um pedido para que Do Val fosse substituído da CPMI do 8 de janeiro por conta das investigações da PF. Outro requerimento, de autoria da deputada Duda Salabert (PDT-MG), solicita que o senador preste depoimento no colegiado.