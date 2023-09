Marcos Pereira é Lula ou Bolsonaro? Presidente do Republicanos responde dúvidas dos internautas

Com 46 deputados, o Republicanos tem uma das bancadas mais relevantes na Câmara dos Deputados e é uma peça importante para a governabilidade de qualquer presidente. A legenda indicou ministros tanto no governo de Luiz Inácio Lula da Silva quanto no de Jair Bolsonaro. O presidente do grupo, Marcos Pereira, se diz “conservador nos costumes” e “liberal na economia”, mas coloca uma ressalva: “Não sou bolsonarista, lulista tampouco”. “Eu sou Marcos Pereira.”

Primeiro-vice-presidente da Câmara, Pereira é o entrevistado do Joga na Busca, quadro do Estadão que leva aos políticos as perguntas mais feitas sobre eles na internet.

Marcos Pereira é pastor da Igreja Universal desde a juventude e precisou se licenciar para poder exercer atividade política, por exigência do regimento interno da igreja. No segundo mandato como deputado federal, Pereira diz comandar um partido “de centro-direita”, que “não coaduna” da política econômica do governo petista.

A legenda dele, porém, mira no bolsonarismo para o futuro. Autointitulado “o verdadeiro partido conservador do Brasil”, o Republicanos tem no governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, um virtual candidato à Presidência em 2026, que poderá atrair o voto de um grupo que não terá como votar em Jair Bolsonaro, inelegível por julgamento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Ao Estadão, Pereira contou sobre a vida pessoal. “Fui adotado no dia em que nasci. Não conheço os meus pais biológicos”, disse. Casado há 32 anos, Pereira ainda revelou estar cursando doutorado em Direito Constitucional.

Veja a entrevista:

Marcos Pereira é pastor?

Sou pastor da Igreja Universal desde os meus 20 e poucos anos. E obviamente que estou licenciado, porque o regimento interno da igreja prevê que quem se envolve com atividade extra-religiosas, por exemplo, negócios, política, precisa se licenciar do cargo.

Marcos Pereira é Lula?

Marcos Pereira é Marcos Pereira. Eu sou presidente nacional de um partido de centro-direita, reconhecemos as eleições de outubro do ano passado, desejamos que o presidente Lula possa acertar no comando do País, mas nós somos um partido que a pauta econômica principalmente não coaduna com a pauta econômica do governo.

Marcos Pereira é filho de quem?

Marcos Pereira foi adotado no dia em que nasceu. Não conheço os meus pais biológicos. Mas fui adotado por uma família no interior do Espírito Santo, Francisco Pereira é o meu pai, é quem me criou, é quem eu conheço. A minha mãe adotiva já faleceu. E esse é um pouquinho da minha história.

Marcos Pereira é bolsonarista?

Também não. Não sou bolsonarista e não sou lulista tampouco. Eu sou um deputado federal eleito pelo Estado de São Paulo, que respeito e que sou, de certa forma, conservador nos costumes, liberal na economia. Eu sou Marcos Pereira, não sou nem lulista nem bolsonarista.

Marcos Pereira é casado?

Sou casado há 32 anos, completados agora no dia 24 de agosto, com Margarete Pereira.

Uma curiosidade sobre o sr.?

Estou estudando, fazendo doutorado em Direito Constitucional.