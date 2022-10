Marcos Pontes, do PL, é eleito senador por São Paulo

Marcos Pontes, do PL, foi eleito senador por São Paulo neste domingo, 2. Com 95,72% das urnas apuradas, o astronauta recebeu 10.264.035 votos, o que representa 49,77% dos votos válidos.

O segundo candidato mais votado foi Márcio França (PSB), com 7.244.869 votos. Em 2022, no entanto, São Paulo elege somente para uma vaga no Senado Federal.

Marcos Pontes tem 59 anos e foi ministro de Ciência, Tecnologia e Inovações no governo Bolsonaro, de quem é aliado político.

Marcos Pontes, eleito senador por SP pelo PL. FOTO: Valter Campanato/Agencia Brasil

Votos dos candidatos ao Senado em São Paulo

Marcos Pontes (PL): 10.264.035 votos (49,77%)

Márcio França (PSB): 7.448.930 votos (36,12%)

Edson Aparecido (MDB): 1.586.579 votos (7,69%)

Janaína Paschoal (PRTB): 430.224 votos (2,09%)

Ricardo Mellão (Novo): 299.738 votos (1,45%)

Vivian Mendes (UP): 269.083 votos (1,30%)

Aldo Rebelo (PDT): 219.739 votos (1,07%)

