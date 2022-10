Marcos Pontes (PL) supera favorito Márcio França (PSB) e é eleito senador por São Paulo

O astronauta e ex-ministro da gestão Bolsonaro Marcos Pontes (PL) superou o favorito Márcio França (PSB) e venceu a corrida pelo Senado por São Paulo. Até o momento, com 93,69% das urnas apuradas, o astronauta aparece com 49,91% dos votos válidos. França, que já foi governador paulista e decidiu concorrer ao posto de última hora, após aliança com o PT, ficou com 35,97%, seguido pela deputada estadual Edson Aparecido (MDB), com 7,69% dos votos válidos, e Janaina Paschoal (PRTB), que ficou com 2,10%. Nesta eleição, a vaga era única. Pontes substituirá o atual senador José Serra (PSDB), que encerra seu mandato no Senado.

Pontes nasceu em Bauru e tem 59 anos. É engenheiro aeronáutico formado pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA). Ficou conhecido por ser o primeiro astronauta brasileiro a ir para o espaço em 2006, quando partiu para a Estação Espacial Internacional a bordo da nave russa Soyuz TMA-8.

ESPECIAL DOMINGO ELEIÇÕES - SENADORES - Marcos Pontes, candidato ao Senado por SP pelo PL. FOTO: Valter Campanato/Agencia Brasil

Em 2018, foi eleito segundo suplente do então senador Major Olimpio, morto vítima de covid-19. Foi ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações do governo Bolsonaro de 2019 a 2022.

Entre suas principais propostas estavam aumentar o número de creches, reajustar o salário dos policiais militares, trabalhar pela reforma tributária, estimular parcerias com empresas e instituições de ensino estrangeiras e financiar mais pesquisas. Pontes tem como 1º suplente o Professor Alberto e como 2º suplente Sirlange Manga, ambos do PL.

Pontes agradeceu ao presidente Jair Bolsonaro e à equipe de campanha pela vitória. “Minha vida inteira cumpri missões pelo Brasil. Sempre coloquei minha vida pelo Brasil e agora vai ser no Senado, para representar o País e defender o estado de São Paulo, principalmente as pessoas mais vulneráveis no estado, que tem que ser a locomotiva do Brasil”, afirma Marcos Pontes, em uma live realizada nas redes sociais.

Ele disse não ter se surpreendido com o resultado, que não havia sido previsto pelas pesquisas de intenção de voto. “Quando se faz uma amostra muito pequena, não te dá garantia. Nas pesquisas de intenção de voto de senador, sempre tem essa surpresa, porque a pessoa deixa para pensar o voto no final”, completa.

A deputada estadual Janaina Paschoal (PRTB) parabenizou os candidatos eleitos. “Que sigamos em paz durante todas as discussões que antecedem ao segundo turno”, disse, pelo Twitter.

Peço a Deus que ele honre a confiança de nosso povo e que defenda, de verdade, as pautas que o elegeram. Meu mandato na Alesp se encerra em 15 de março de 2023. Até lá, seguirei trabalhando pela população, como fiz ao longo desses quase quatro anos. — Janaina Paschoal (@JanainaDoBrasil) October 2, 2022