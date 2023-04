Em reunião com empresários na última quinta (27), Tabata Amaral (PSB-SP) disse que a tramitação de projetos importantes no Congresso está lenta, confirmando a sensação da plateia. Ela disse ainda que hoje é bem recebida no MEC, apesar das diferenças com a gestão do PT. A deputada falou também da eleição em 2024: “Não vou sair para ser vice do (Guilherme) Boulos”. O encontro foi organizado pelo Grupo Mauá.

SÃO PAULO 10/04/2023 NACIONAL DEPUTADA TABATA AMARAL- entrevista co a deputada Tabata Amaral em seu gabinete FOTO ALEX SILVA/ESTADAO