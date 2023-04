Mal saiu da PF, onde responde a inquérito que investiga as joias recebidas da Arábia Saudita, Jair Bolsonaro vai encarar nova frente judicial. Seus assessores jurídicos preveem que o corregedor do TSE, Benedito Gonçalves, coloque em pauta no plenário da Corte, na segunda quinzena deste mês, a primeira ação que pede a sua inelegibilidade. Bolsonaro se mostrou preocupado e perplexo com a velocidade do andamento da causa, disseram eles.

O ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL). Foto: EVARISTO SA / AFP