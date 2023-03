Messias busca argumentos para flexibilizar Lei das Estatais no STF

O advogado-geral da União, Jorge Messias, tem procurado advogados próximos do PT para colher argumentos a favor da permissão para nomear políticos a cargos de empresas públicas. Em sua consulta, Messias tem dito que atua seguindo ordens do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O ministro-chefe da Controladoria Geral da República, Jorge Messias. 11/01/2023. Foto: Foto: Daniel Estevao/AGU

O tema será debatido no plenário do STF após decisão liminar do ministro Ricardo Lewandowski que flexibilizou a Lei das Estatais.

Um dos pontos que Messias deve utilizar em sua sustentação, em nome do governo, é o de que, na forma como foi concebida, a lei trava a alternância de poder, processo legítimo em uma República.

Messias ouviu de um dos advogados que consultou que, mesmo indicados sem filiação partidária, costumam ter alinhamento político ao governo de turno.

Interlocutores do AGU admitem que as conversas são corriqueiras e fazem parte do trabalho. Dizem que Messias é favorável à Lei das Estatais, mas considera a vedação para filiados a partidos políticos participarem da gestão das companhias uma forma de criminalizar a política.