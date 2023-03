‘Ainda não fizemos a lição de casa na política de preços dos combustíveis’, diz deputado do PT

O deputado Reginaldo Lopes (PT-MG) afirmou ver com restrições o fim da desoneração de impostos federais sobre a gasolina e o etanol, cujo prazo termina no dia 28 de fevereiro. Para Reginaldo, ainda é preciso fazer a “lição de casa” na alteração da política de preços da Petrobras.

“Sou contra a desoneração (dos combustíveis). Só acho que não fizemos ainda o dever de casa na política de composição de preços. É um pouco arriscado, por causa da inflação”, afirmou o parlamentar à Coluna.

Em contraste com a posição da equipe econômica, outros integrantes do PT também veem com ressalvas a reoneração dos tributos federais a partir da próxima semana. Os parlamentares, no entanto, ainda poderão fazer modificações na Medida Provisória que trata do assunto.