O ministro Alexandre Silveira (Minas e Energia) tem sido alvo de reclamações por não receber nem mesmo aliados do Congresso. Na semana passada, durante encontro da Comissão de Minas e Energia da Câmara, Joaquim Passarinho (PSD-PA) disse que ia tentar uma agenda com o ministro. Carlos Zarattini (PT-SP) reagiu: “Se conseguir, me leva porque até agora eu não consegui”.

Brazilian Senator Alexandre Silveira speaks during a meeting of the committee of the Constitution, Justice and Citizenship (CCJ) at the Federal Senate in Brasilia, Brazil December 6, 2022. REUTERS/Adriano Machado Foto: Adriano Machado/Reuters