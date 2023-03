Na terra natal do senador Renan Calheiros (MDB-AL), o prefeito de Maceió, JHC (PL), fez do vereador Chico Holanda Filho (MDB) seu líder de governo, a despeito da rivalidade dos dois grupos políticos. JHC é aliado do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), desafeto de Renan.

Arthur Lira e Renan Calheiros são adversários de longa data em Alagoas. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil e Dida Sampaio/Estadão