Aliado de Lira, prefeito de Maceió propõe ao PL tour de Bolsonaro pelo Nordeste

Aliado de Arthur Lira (PP-AL), o prefeito JHC (PL) quer que o ex-presidente Jair Bolsonaro, que tem volta ao Brasil prevista para quinta-feira, 30, inicie um tour pelo Nordeste, ainda neste ano, por Maceió, capital do Estado. Segundo aliados, a proposta foi levada ao presidente do PL, Valdemar Costa Neto, que gostou da ideia. JHC também esteve com Lira na última semana, em Brasília.

FORÇA. CW-39>Partiu de Bolsonaro o pedido para que Costa Neto desse mais tempo para o deputado federal Ricardo Salles (PL-SP) se provar um candidato viável à Prefeitura de São Paulo antes de o partido bater o martelo sobre eventual apoio à reeleição de Ricardo Nunes (MDB).