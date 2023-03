Aliados de Lula estão de olho nos prazos do TSE contra Bolsonaro

A saída de Ricardo Lewandowski do TSE em maio, com a sua aposentadoria compulsória, não deve alterar o quadro de desvantagem de Jair Bolsonaro na Corte eleitoral – o ex-presidente enfrenta 16 Ações de Investigação Judicial Eleitoral (Aije) que podem levá-lo à inelegibilidade. Ainda que Nunes Marques decida pela absolvição de Bolsonaro, o que é dúvida, o placar ficaria em 4 x 3, apostam advogados que atuam nas causas contra o ex-presidente. A data temida para uma virada de placar é prevista para setembro, quando Benedito Gonçalves será substituído por Raul Araújo na Corregedoria do TSE. Caso as ações não sejam julgadas até lá, teme-se que Bolsonaro recobre vantagem e sobreviva na Corte.

Lula e Jair Bolsonaro, no debate da Band. FOTO: WERTHER SANTANA/ESTADÃO

DEPOIS. Fora do Brasil, Bolsonaro ganha tempo no TSE. Os prazos processuais só começaram a correr em uma das causas, a movida pelo PDT e que o acusa de difundir informações falsas sobre o sistema eleitoral para embaixadores. Nas demais, Bolsonaro não foi citado. Em uma delas, tentaram comunicá-lo formalmente das acusações por um porteiro, mas a defesa do ex-presidente considera o ato nulo.

CHEGA. Advogados que atuam na acusação de Bolsonaro cogitam sugerir à Corte a citação por meio de carta rogatória, caso ele não retorne ao País em abril. A defesa dele nega utilizar recursos protelatórios e afirma que, espontaneamente, já preparou a defesa para quatro ações.