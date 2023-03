Aliados de Ricardo Nunes (MDB) dizem estar preocupados com a falta de uma grande marca da gestão dele à frente de São Paulo e avaliam que, a pouco mais de um ano para as eleições, é preciso correr.

Uma das sugestões é que ele pegue carona na proposta de Tarcísio de Freitas e proponha um programa de combate à violência e de habitação no Centro, em parceria com o governo do Estado. Nunes trabalhava para viabilizar o transporte público gratuito, o que não deve se viabilizar até o pleito.