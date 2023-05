Aliados veem líder do governo na Alesp sem respaldo de Tarcísio

Membros da base de Tarcísio de Freitas dizem que o governador não tem dado respaldo ao seu líder na Alesp, Jorge Wilson (Republicanos). Na última terça (25), o deputado não tinha dados de proposta do Palácio dos Bandeirantes para construção de casas populares em São Sebastião, enquanto o texto era votado.

O deputado Carlos Cezar (PL) é tratado, em tom de brincadeira, como verdadeiro líder do governo. Foi ele quem arquitetou um acordo para incluir uma emenda do PT e aprovar o projeto sem obstrução.

Jorge Wilson nega que não soubesse detalhes do projeto e diz ter articulado as tratativas para a aprovação. “Todos os deputados sabem muito bem que eu sou próximo do governador”, afirma.

SAO PAULO SP 13/02/2023 POLITICA - LIDER DO GOVVERNO/ ALESP/ DEPUTADO JORGE WILSON - Imagem do lider do governo na Assembleia Legislativa de Sao Paulo, o deputado Jorge Wilson (Republicanos). FOTO TABA BENEDICTO / ESTADAO Foto: TABA BENEDICTO / ESTADAO