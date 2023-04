Antes de deixar STF, Lewandowski reafirmou suspensão de ações e de decisões contra Tacla Duran

Poucos dias antes de se aposentar, em 4 de abril, Ricardo Lewandowski assinou um despacho em que reafirma que as duas ações penais contra Rodrigo Tacla Duran estão suspensas e escreve que “todos os demais incidentes processuais a elas relacionadas, inclusive aqueles de iniciativa de terceiros, deverão permanecer sem que seja proferida nenhuma decisão”.

O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal. Foto: Nelson Jr./SCO/STF

RODA. Ainda assim, Marcelo Malucelli, do TRF4, decidiu pela prisão do ex-advogado da Odebrecht. Sem Lewandowski na cadeira, uma reclamação da defesa de Tacla Duran ao STF ficaria à espera do sucessor ou seria redistribuída na Corte.