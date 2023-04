Antes de derrubada de penduricalho a juízes, ministros do STJ estiveram no TCU

Antes de Luis Felipe Salomão voltar atrás e suspender os pagamentos de penduricalhos a juízes federais, os ministros do STJ Og Fernandes e Benedito Gonçalves estiveram no TCU. A Corte de Contas é contra o pagamento do benefício retroativo e se planejava para derrubá-lo na semana que vem. O caso foi revelado pelo Estadão.

O ministro do STJ Og Fernandes. Foto: Ascom/STJ

SOZINHO. Assim como a presidente do STJ, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes foi contra o pagamento do penduricalho. Benedito é relator do caso no tribunal, que optou por não pagar o benefício até a decisão final