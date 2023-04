Ao contrário do que diz Michelle, Presidência fez duas compras de enxoval em 2020

Dados obtidos via Portal da Transparência desmentem a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro sobre o uso de bens pessoais durante a estadia do casal no Palácio da Alvorada. Em vídeo gravado neste domingo (16), Michelle disse que não houve licitação para compra de lençóis ou toalhas e que ela levou para o Palácio o enxoval que tinha em casa.

“Ficamos quatro anos no Alvorada, não fizemos nenhuma licitação de enxoval, não tinha toalha, roupas de cama decentes. Usei os meus lençóis na minha cama, na cama de visitas, para não fazer licitação, porque entendi o momento que nós estávamos vivendo”, afirmou.

O Portal da Transparência registra duas compras em nome da Presidência feitas pelo servidor Maurílio Costa dos Santos, ainda lotado na função de agente administrativo.

Na primeira, em julho de 2020, a Presidência gastou R$ 14.578,06 em 18 itens, entre os quais jogo de toalhas de banho brancas de fio egípcio, roupas de cama e edredons de solteiro, para cama de casal queen e também para cama de casal king. Todas da cor branca. Além de toalhas de piscina e colchas. A segunda compra ocorreu em dezembro do mesmo ano, no valor de R$ 20.646,60.

Michelle fez a declaração para se defender de acusações de que o casal Bolsonaro esvaziou o Palácio da Alvorada, residência do presidente, antes de Lula assumir. A ex-primeira-dama mostrou móveis que, segundo ela, foram usados no Palácio e que foram comprados pelo casal. Em um aceno político, Michelle propôs a criação da CPI dos Móveis do Alvorada.

À Coluna, Michelle disse que não usou o enxoval comprado pela Presidência.

“Na minha cama, só usei os lençóis que levei da minha casa”, disse.

“Ganhei muita toalha de apoiadores com o meu nome. Fiquei usando essas toalhas... elas tinham escrito ‘Jesus te Ama’, ‘Michelle, te amo’. Eu aproveitei todas essas toalhas”.

A ex-primeira-dama admitiu, porém, que usou as toalhas de piscina compradas pela Presidência, que ela diz serem listradas de azul e branco. Neste caso, ela justificou dizendo que as toalhas que estavam no Alvorada estavam mofadas.

“Quando chegamos lá, essas toalhas de piscina estavam mofadas, porque ficavam num armário lá embaixo. Mas, assim, estou tranquila em relação a isso, porque quando falo nos stories (do Instagram), eu falo sobre a minha cama”, afirmou.

Michelle afirmou ainda que as compras também serviram para atender aos funcionários que dormem no Alvorada, como bombeiros e enfermeiros. E acrescentou que os artigos também foram enviados à Granja do Torto.