Ao propor aperto em marco fiscal, oposição coloca Haddad em rota de colisão com PT

A oposição pretende usar Fernando Haddad para atacar o governo Lula ao abordar o novo marco fiscal. O intuito é dizer que a proposta que chegará ao Congresso, já atenuada pela área política, é mais frouxa do que deveria. A avaliação é que a equipe econômica não terá como ser contra um ajuste mais duro, o que tende a intensificar as divergências com a cúpula do PT. A senha foi dada por Rogério Marinho (PL-RN), em entrevista ao Estadão, mas é compartilhada por líderes da sigla. “É um arcabouço totalmente voltado para aumento de despesa, sem nenhum tipo de ajuste ou corte. Esse vai ser o nosso foco”, afirma o presidente do PP, Ciro Nogueira (PP-PI).

O presidente do PP, Ciro Nogueira. Foto: Gabriela Biló/Estadão

MONTANHA. Amparado por uma equipe de economistas que trabalha para a liderança da minoria, Nogueira diz que o governo Lula parece torcer para uma escalada da inflação ao prever um aumento de arrecadação na casa dos R$ 150 bilhões.

MATEMÁGICA. Outra frente da oposição será cobrar promessas de Lula na campanha, como a isenção do Imposto de Renda para aqueles que ganham até R$ 5 mil. Querem ver o governo dizer como fará isso e ao mesmo tempo conseguir manter a responsabilidade fiscal.

PAPÉIS. Nogueira ironiza que o ministro da Fazenda parece ter vida melhor com a oposição do que com Gleisi Hoffmann (PT-PR). “Eu não consegui criticar o Haddad da forma como a presidente do PT tem criticado. Fico até com inveja dessa forma de ela fazer oposição, sendo situação e oposição ao mesmo tempo”, diz.