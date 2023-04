O PDT mantém o plano de concluir a federação com o PSB a tempo das eleições de 2024. Na capital, José Luiz Datena (PDT) e Tabata Amaral (PSB) desejam se candidatar. O prazo previsto é encerrar as discussões internas até julho e iniciar a aliança até maio do ano que vem. O Solidariedadse sinalizou que só deve ingressar no grupo após o pleito de 2026.

O apresentador José Luiz Datena. Foto: Alex Silva/Estadão