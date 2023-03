Na reunião da executiva do MDB, na última quarta (8), Eunício Oliveira (MDB-CE) lembrou que o hoje aliado Elmano de Freitas (PT), governador do Ceará, gravou um vídeo em apoio ao MST, quando os sem-terra invadiram a fazenda do emedebista em 2014. O MDB aprovou resolução em que defende, entre outros pontos, a propriedade privada.

Foto: André Dusek/Estadão