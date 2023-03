Ruralistas dizem ter apoio de Lira para reaver Conab

Parlamentares ruralistas consideram que ganharam forte aliado para tentar resgatar a Conab para a alçada do Ministério da Agricultura. Arthur Lira (PP-AL), deu sinais de que vai apoiar a articulação para transferir o órgão, atualmente no Desenvolvimento Agrário (MDA).

Pedro Lupion. Foto: WILTON JUNIOR

VISÃO. “O planejamento do Plano Safra depende da Conab. Isso é um prejuízo gigantesco. É um tema de consenso entre líderes partidários, e o presidente Arthur também vê com muita estranheza essa questão da Conab, ao comentar que está preocupado”, disse o presidente da FPA, Pedro Lupion (PP-PR).

TRÉGUA. O ministro do MDA já sinalizou que quer abrir o diálogo com a bancada ruralista. Ele deve se encontrar com o presidente da frente para tratar da gestão conjunta da Conab. Lupion, entretanto, diz que segue empenhado em tentar reaver o comando do órgão para a Agricultura.