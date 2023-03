Após chuvas no litoral paulista, líder do PL defende mais investimentos em preservação ambiental

Após as chuvas no litoral paulista deixarem dezenas de mortos e desabrigados nos últimos dias, o líder do PL no Senado, Carlos Portinho (RJ) defendeu, nesta segunda-feira, 20, mais investimentos em preservação ambiental. Segundo ele, algumas tragédias, como a que ocorreu recentemente na região serrana do Rio de Janeiro, trazem lições que podem ser aplicadas em outras cidades.

“A importância de investimentos em infraestrutura, drenagem e contenção, habitação social, centros de comando e preservação ambiental é uma lição após tragédias com chuvas”, disse Portinho, que relatou, no ano passado, o parecer de uma comissão que avaliou os estragos causados por fortes chuvas em Petrópolis.

Carlos Portinho. Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Foto: Waldemir Barreto

Em São Paulo, a cidade de Araraquara, que foi atingida por fortes chuvas em dezembro do ano passado, começou obras emergenciais para conter os estragos causados. O custo inicial de R$ 12 milhões foi repartido entre o Estado de São Paulo e a União. Outras obras não emergenciais passarão por licitação.