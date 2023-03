Aliados preferem que Bolsonaro fique nos EUA

Bolsonaristas dizem que nem eles nem os filhos do ex-presidente desejam que Jair Bolsonaro retorne agora ao Brasil. Avaliam que o ex-mandatário gastará mais tempo se explicando no escândalo das joias de Michelle do que fazendo política.

Former Brazilian President Jair Bolsonaro speaks at the Conservative Political Action Conference, CPAC 2023, Saturday, March 4, 2023, at National Harbor in Oxon Hill, Md. (AP Photo/Alex Brandon) Foto: Alex Brandon/ AP - 04/03/2023

Outros aliados do PL argumentam ainda que a presença do ex-presidente pode favorecer Lula nos primeiros meses de governo. Essa ala, vista como mais moderada, considera que qualquer gesto de Bolsonaro pode contribuir para inflamar a militância radical. O que, na visão deles, pode ajudar a gestão atual a reorganizar apoios da frente ampla pela democracia, formada na eleição.

Esse grupo defende internamente que o ex-presidente fique mais tempo nos EUA para deixar o clima arrefecer no Brasil, principalmente após os atos de 8 de janeiro do que fazendo política.