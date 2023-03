Após polêmicas, Marcos do Val é orientado a abrir mão de vice da CRE no Senado

O senador Marcos do Val (Podemos-ES) foi convidado a retirar a candidatura pela vice-presidência da Comissão de Relações Exteriores (CRE) do Senado, na última semana. Membros de seu partido recomendaram a ele submergir após polêmicas, como as versões de uma conversa com Jair Bolsonaro em que debateram grampear Alexandre de Moraes.

Senador Marcos do Val. Foto: Wilton Junior/Estadão - 02/02/2023

A articulação ocorreu no plenário do Senado, na última quarta-feira, e contou com o líder do Podemos, Oriovisto Guimarães (PR), e o presidente da comissão, Renan Calheiros (MBD-AL). O vice da CRE será Cid Gomes (PDT-CE).