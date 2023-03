Associações comerciais se queixam de reforma tributária a Arthur Lira

A CACB (Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil) encaminhou um ofício ao presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), para expressar “preocupação” com alguns pontos da reforma tributária em discussão na Casa.

A entidade afirma que a proposta de unificação de impostos de consumo sobre bens e serviços, com alíquota única, “oferece sérios riscos à sobrevivência de muitas empresas e à manutenção do emprego no Setor”.

Entre as razões da preocupação com unificação dos impostos está a alíquota proposta para o novo tributo, o IBS, da ordem de 25%, que seria uma das mais altas dos países que adotam o IVA.

“A pretendida equidade na tributação de bens e serviços, com alíquota única, não considera as características de muitas atividades do Setor de Serviços, que que terão parcela mínima para deduzir de valor adicionado, impactando fortemente os preços”, diz um trecho.

“Além disso, ao não considerar o peso dos encargos sobre a folha de pagamentos, no cálculo da tributação, aumenta significativamente a carga tributária de muitas atividades de serviços, inviabilizando a continuidade de muitas empresas, provocando desemprego e/o informalidade”, continua o texto.

Outro ponto criticado é o período de transição de dez anos, apontado como um prazo muito elevado, que poderia gerar insegurança. Como as mudanças propostas alteram os preços de todos os produtos e serviços sujeitos ao IBS de forma diferenciada, a entidade avalia que pode ocorrer uma desorganização do sistema de preços.

A CACB sugere a busca de um mecanismo para a desoneração da folha e a sustentação da Previdência, simultaneamente à correção das distorções do ICMS e do ISS pela via infraconstitucional.