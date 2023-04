Ata mantida em segredo por tucanos revela revolta de aliados de Doria contra Leite

A ata da reunião em que o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, foi eleito presidente do PSDB registrou a revolta de aliados de João Doria contra o processo de sucessão. Segundo o documento, obtido pela Coluna, o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, pediu a suspensão da executiva por 24 horas, questionou a forma como se deu a renúncia de seus antigos integrantes e votou contra Leite. César Gontijo, então tesoureiro do partido, também se opôs ao gaúcho. A votação terminou com placar de 21 a 2 para Leite.

Governadores Eduardo Leite e João Doria disputam prévia do PSDB. FOTO: GOVERNO DE SP

Morando e Gontijo queriam levar a eleição ao diretório nacional, formado por mais de 200 integrantes e onde a vitória de Leite era considerada menos provável.

De acordo com o registrado na ata, o deputado Lucas Redecker (PSDB-RS), que é aliado de Leite, defendeu a legalidade da reunião. O registro da votação permaneceu oculto dos membros do partido até agora, o que motivou uma ação de Morando na Justiça para tentar reverter a eleição. Aliados de Leite afirmam que o documento foi protocolado em cartório em Brasília.