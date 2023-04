A bancada de deputados federais do Rio pediu e deve ser atendida para incluir um representante do Estado no Grupo de Trabalho da Reforma Tributária da Câmara. Não há nenhum parlamentar fluminense no GT. A expectativa é que o coordenador Reginaldo Lopes (PT-MG) atenda ao pleito após o feriado de Páscoa.

O Plenário da Câmara dos Deputados. Foto: Luis Macedo/Câmara dos Deputados