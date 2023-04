Bancada do União Brasil na Câmara dá sinal verde para formação de bloco com PP

A bancada de deputados do União Brasil deu sinal verde para que a sigla forme um bloco com PP, PDT, PSB, Avante e Solidariedade, no que poderá ser o maior bloco de partidos da Câmara.

O líder do DEM na Câmara, deputado Elmar Nascimento (BA): 'É uma questão de isonomia' Foto: Dida Sampaio/Estadão

Em reunião nesta terça (11), segundo o líder Elmar Nascimento (União-BA), os deputados do União decidiram se somar aos demais partidos e rivalizar com o grupo formado por MDB, PSD, Republicanos e PSC, que tem 145 deputados.

O desenho prevê que o PDT assuma a liderança do bloco assim que formado, com rodízio a partir de então. As conversas, no entanto, ainda não foram concluídas. Os demais partidos ficaram de consultar suas bancadas para saber a disposição dos parlamentares em integrar o bloco.