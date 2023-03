Bertioga nega pedido de Alckmin para abrigar desalojados pelas chuvas no litoral norte de SP

O prefeito de Bertioga, Caio Matheus (PSDB), diz não ter condições de atender ao pedido do vice-presidente, Geraldo Alckmin, para que a cidade disponibilize temporariamente casas populares desocupadas para famílias desabrigadas de São Sebastião.

FR12 SAO PAULO - SP - 23/02/2023 - CIDADES - BOMBEIROS - Vista dos estragos causados pelas chuvas e deslizamento Vila Sahy em São Sebastião (SP), nesta quinta-feira (23), um dos lugares mais atingidos na cidade.. FOTO: FELIPE RAU/ESTADAO Foto: FELIPE RAU/ESTADÃO

Segundo o mandatário, o conjunto de 1.500 unidades do Minha Casa Minha Vida na cidade foi feito em uma modalidade do programa em que os cadastros de famílias beneficiárias ficam sob comando de entidades do terceiro setor, não do poder público local.

“Eu posso envidar esforços, mas quem manda é a entidade. O governador (Alckmin) está sendo educado em me consultar, só que ele está me depositando uma responsabilidade que também não é minha”, diz. Nesta quinta-feira (2), as 600 primeiras chaves serão passadas aos futuros moradores.

Alckmin havia falado da possibilidade durante visita a São Sebastião no último dia 26. “Nós vamos verificar com a Caixa e com a prefeitura (a possibilidade de) uma parte pequena possa ser liberado.” O prefeito recebeu ligação do vice e informou que não poderá atender ao apelo.