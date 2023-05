BNDES prepara linha de crédito com Sebrae e sepulta ideia de banco do Sistema S

O BNDES vai lançar em junho uma nova linha de crédito para pequenos empreendedores com recursos do Sebrae. Serão R$ 600 milhões de funding da entidade do Sistema S que, segundo estimativas do banco, poderão se converter em até R$ 5 bilhões em empréstimos. As regras da nova linha se espelham no Programa Emergencial de Acesso a Crédito (Peac), criado no governo Bolsonaro e renovado sob Lula. Nesta linha, 80% do risco de inadimplência é bancado por um fundo gerido pelo BNDES. Na nova linha, o dinheiro do Sebrae terá o mesmo objetivo. O porcentual da garantia ainda está sendo fechado. A proposta coloca um ponto final na ideia de criar o banco do Sebrae, que enfrentou resistência entre economistas do PT.

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, durante seminário internacional realizado na sede da entidade, em março. Foto: Pedro Kirilos/Estadão - 20/03/2023