Bolsonaro submerge à espera de julgamento do TSE

Aliados de Jair Bolsonaro afirmam que o ex-presidente pretende ficar submerso até a decisão do TSE sobre a sua inelegibilidade. Caso a Corte tire os seus direitos políticos, Bolsonaro então retornará com força total e com o discurso de que foi injustiçado.

Former Brazilian President Jair Bolsonaro gestures inside a car after testifying at the Federal Police headquarters in Brasilia on April 5, 2023. (Photo by Sergio Lima / AFP) Foto: Sergio Lima / AFP

CEP. A equipe de Michelle Bolsonaro se prepara para ela começar a viajar pelo País em maio. O PL decidiu que Michelle deve iniciar pelo interior de São Paulo, onde o bolsonarismo é forte.