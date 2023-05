Bolsonaro evita se comprometer com apoio em disputa pela prefeitura de São Paulo

Em conversa com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), que tentará a reeleição no ano que vem, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) evitou antecipar o nome de quem pretende apoiar no pleito de 2024. Bolsonaro terceirizou a decisão para o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, a quem disse competir a escolha.

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), participa de ato do PL na capital ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Foto: Reprodução/PL

Bolsonaro almoçou com Nunes no último sábado, após os dois participarem de evento do PL na capital paulista.

Pessoas próximas a Valdemar dizem que a resposta é um mau sinal para o deputado Ricardo Salles (PL-SP), que também pretende concorrer no próximo ano. Salles criticou o presidente do partido recentemente, em encontro com Bolsonaro, e a relação entre eles está estremecida.

Salles também enfrenta resistência em parte da bancada paulista do PL. Como mostrou a Coluna, alguns deles chegaram a sugerir que Nunes se filiasse ao partido.