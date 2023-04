Não agradou a Jair Bolsonaro a declaração de Michelle sobre o conjunto de joias que ela recebeu em mãos no Palácio da Alvorada. A ex-primeira-dama disse que elas eram masculinas e, portanto, não tinha nada a ver com isso. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, teve de entrar em campo na mediação e recomendou a Michelle treinos sobre como falar com a imprensa.