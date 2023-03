Bolsonaro recomenda a Salles evitar briga com Valdemar por eleição em SP

Jair Bolsonaro participou por vídeo de um café da manhã realizado na casa de Ricardo Salles na última sexta-feira (17) e pediu ao seu ex-ministro que viabilize candidatura à Prefeitura de São Paulo sem gerar cisão com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e com o governador do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Salles chegou a ameaçar deixar o partido caso não obtivesse apoio do cacique.

O ex-ministro do Meio Ambiente e atual deputado federal Ricardo Salles (PL-SP) e o ex-presidente Jair Bolsonaro durante transmissão ao vivo para redes sociais, em Brasília. Foto: Carolina Antunes/PR (08/08/2019)

O encontro reuniu alguns dos principais expoentes do bolsonarismo, como os deputados federais Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e Luiz Phelippe de Orleans e Bragança (PL-SP), aos quais a mensagem também foi direcionada.

Bolsonaro concordou com a visão apresentada pelo grupo, de que o PL não pode abrir mão de candidatura própria, e com as críticas à gestão do atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB). No entanto, lembrou que Tarcísio precisa da colaboração do Executivo municipal em políticas de governo e que Valdemar tem aliados em cargos na Prefeitura, por isso precisam de tempo para tomar a decisão.