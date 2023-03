Braga Netto assume ‘inteligência’ do PL

Walter Braga Netto, que concorreu como vice na chapa de Jair Bolsonaro em 2022, deve assumir a função de coordenador da “área de inteligência” do PL. Em encontro com parlamentares da sigla nesta quarta (1), ele disse que é preciso municiar deputados e senadores com dados para que eles possam “fiscalizar” o governo Lula.

Já Valdemar Costa Neto afirmou, em sua fala, que é preciso respeitar a “individualidade” dos parlamentares, o que foi visto como um salvo-conduto aos que preferem se aproximar do governo.