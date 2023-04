O Brasil será um dos coordenadores do grupo de especialistas da ONU que vai elaborar o próximo relatório sobre o estado dos oceanos (World Ocean Assessment), a ser concluído em 2025. Roberto de Pinho, analista do Ministério de Ciência e Tecnologia, vai representar o País. A primeira reunião do grupo será em Santos (SP), no dia 10 de maio.

Estima-se que existem, pelo menos, 5 trilhões de pedaços de plástico no oceano, dos quais cerca de 94% abaixo da superfície. Foto: Acervo Oceana/Divulgação