Caso das joias é oportunidade para rever PL sobre lobby, diz especialista em combate a corrupção

Para Roberto Livianu, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, o caso das joias da Arábia Saudita destinadas a Michelle Bolsonaro abre a oportunidade de rediscutir o projeto de lei que regulamenta a atividade do lobby no País, no que diz respeito ao recebimento de presentes por políticos e servidores.

“O país se indignou com o presente de 16 milhões em diamantes escondido na escultura de cavalo. Vale lembrar que a Câmara aprovou PL da regulamentação do lobby, que autoriza agentes públicos a receber presentes de luxo como a participação em feiras e seminários nababescos com direito a hospedagem em hotel 5 estrelas e voo em classe executiva. Oportunidade importante para o Senado fazer os ajustes necessários”, afirma Livianu.