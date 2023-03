Centrais preparam ‘sardinhada’ contra juros do BC

O presidente da Força Sindical, Miguel Torres, sugeriu e as centrais sindicais aceitaram fazer uma “sardinhada” na porta da unidade do Banco Central em São Paulo na próxima reunião do Conselho de Política Monetária (Copom), prevista para o dia 21 de março.

Protesto com churrasco de sardinha pelas Centrais Sindicais contra o aumento da taxa Selic, em SP Foto: Werther Santana/AE

Serão assados 300 kg de sardinha em frente ao edifício, localizado na Av. Paulista, em protesto à manutenção da taxa Selic em 13,75%. Segundo Torres, a intenção é mostrar que “enquanto os tubarões lucram com os juros altos, o povo só come sardinha”.