Chegada de Bolsonaro provoca autorreflexão nos bastidores do PL

Em conversas reservadas, integrantes do PL admitem desacordo com a volta de Jair Bolsonaro neste momento e dizem que, por eles, o ex-presidente levaria pelo menos mais dois meses para retornar ao Brasil. A avaliação é a de que ele chega no momento em que a oposição vinha ganhando terreno às custas das dificuldades do governo Lula e de tropeços do presidente, como o episódio com Sergio Moro (União-PR). No País, Bolsonaro vai atrair a atenção para as suas debilidades, como o escândalo das joias e os processos a que responde na Justiça, reduzindo a exposição negativa de Lula. Além disso, poderá fazer aflorar a disputa entre as alas radical e moderada do PL, até aqui controlada por Valdemar Costa Neto com verbas e espaços para os dois polos da sigla.

(FILES) In this file photo taken on February 3, 2023, former Brazilian President Jair Bolsonaro speaks during a "Power of the People Rally" at Trump National Doral resort in Miami, Florida. - Bolsonaro is in hot water over allegations he tried to illegally import millions of dollars' worth of jewellery given to him and his wife by Saudi Arabia in October 2021. The scandal has triggered multiple investigations, potentially complicating life for Bolsonaro -- who is expected to return soon to Brazil from the United States, where the far-right ex-army captain has been living since just before his leftist successor, Luiz Inacio Lula da Silva, took office on January 1. Brazilian media reported on March 13, 2023, that Bolsonaro had agreed to hand a second set of jewels over to the authorities pending investigation. (Photo by CHANDAN KHANNA / AFP) Foto: CHANDAN KHANNA

Imprevisível até para seus aliados, Bolsonaro decidiu voltar ao Brasil por decisão própria, sem mencionar qualquer tipo de estratégia política. Dessa forma, membros do PL arriscam que a sua motivação é mais pessoal do que uma tentativa de se firmar como líder da oposição.

Deputados da sigla dizem ainda que Bolsonaro tende a ajudar Lula e o PT a reciclar as críticas pelos atos golpistas de 8 de janeiro, que haviam perdido força. Dessa forma, melhor seria esperar pela dissolução completa do desgaste, o que somado à desaceleração da economia, seria o esteio para a chegada dele.

Para parlamentares do PT, a chegada de Bolsonaro pode constranger políticos de partidos do Centrão e do Centro que estavam se aproximando do governo e atrasar a adesão deles à base governista.

