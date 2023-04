Cidadania quer atrair aliados de Lula contra decreto que mudou marco do saneamento

Depois do Partido Novo, que faz oposição ao governo e se mobilizou no feriado, o Cidadania protocolou nesta segunda (10) um projeto de decreto legislativo para sustar o ato de Lula que modificou o marco do saneamento. Alex Manente (Cidadania-SP) afirma que a demanda vinda agora de um partido que se autodeclara “independente” pode ganhar tração na Casa. Isso porque poderá engajar parlamentares de partidos que hoje estão na base do governo, mas discordam da decisão de Lula. “O MDB, por exemplo, votou a favor do marco do saneamento. É muito contraditório eles defenderem a reversão agora. O decreto é resultado de uma visão antiquada petista, não da parte ‘frente ampla’ do governo”, afirma Manente.

O deputado federal Alex Manente (Cidadania-SP). Foto: Divulgação

MOVIMENTO. O parlamentar elaborou o PDL com apoio do movimento Livres, do qual faz parte.

PLACAR. O marco do saneamento, que foi apreciado pelo Congresso em junho de 2020, recebeu votos favoráveis de Baleia Rossi (MDB-SP) na Câmara e da então senadora Simone Tebet (MDB-MS). O ministério responsável pelo tema no governo é dirigido por Jader Filho (MDB). O pai dele, o senador Jader Barbalho (MDB-PA), também votou favoravelmente ao marco em 2020.