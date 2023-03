Ciro Nogueira (PP-PI) contratou um time de técnicos que atuaram no governo Bolsonaro para o gabinete da minoria no Congresso, com o objetivo de municiar a oposição contra Lula. Bruno Grossi, então braço-direito de Ciro na Casa Civil, e Daniel Ferreira, que comandou o Desenvolvimento Regional, estão na equipe.

Chief of Staff of the Presidency Ciro Nogueira attends a ceremony to announce the installation of Wi-Fi Internet in public schools in the country at the Planalto Palace in Brasilia, Brazil April 12, 2022. REUTERS/Adriano Machado