Clima tenso e rixa local marcam divergências entre Câmara e Senado sobre MPs

A conversa entre Arthur Lira (PP-AL) e Rodrigo Pacheco (PSD-MG) sobre como devem tramitar as medidas provisórias, nesta quarta (22), não durou mais do que o tempo de um cafezinho na residência oficial do presidente da Câmara. Mesmo o encontro marcado na hora do almoço, ambos preferiram não comer juntos.

A presidente do STF, Rosa Weber, Rodrigo Pacheco e Arthur Lira. Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado - 02/02/2023

Parlamentares apostam que, por trás das divergências, está mais uma vez a disputa política em Alagoas travada entre Lira e Renan Calheiros (MDB-AL). Aliados do presidente da Câmara dizem crer que Renan está influenciando Pacheco e estimulou ação de Alessandro Vieira (PSDB-SE) no STF.

Para dissolver o impasse, governistas recorreram ao líder do MDB na Câmara, Isnaldo Bulhões (MDB-AL), que é próximo de Renan. Ao tentar saber se o Senado poderia ceder nas MPs de Lula até agora, ouviu de Renan que seria mais fácil alguém pedir para ele abrir mão do mandato.