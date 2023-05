Com a primeira reunião prevista para esta quinta-feira (4), o Conselhão de Lula foi turbinado em relação à sua versão original, no primeiro governo do petista. O número de participantes saltou de 82 para 240. Na nova versão do grupo, seus integrantes não terão direito a indicar suplentes e podem ser expulsos caso faltem a três reuniões consecutivas. As regras foram comunicadas por meio de um documento enviado pela Secretaria Geral aos membros do colegiado

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva em reunião com empresários na Casa de America, em Madrid, na Espanha. 25/04/2023. Foto: Juan Medina / Reuters