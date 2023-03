Conselhão ganha representantes de distribuidoras de combustíveis e da educação

O ex-deputado federal Emerson Kapaz (Cidadania-SP) e o diretor da Fundação Santillana, Luciano Monteiro, vão integrar o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o chamado Conselhão, do governo de Lula. Seus nomes foram aprovados pelo ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, nesta sexta-feira (10).

Emerson Kapaz. Foto: Arquivo pessoal

Próximo do vice-presidente, Geraldo Alckmin, Kapaz é CEO do Instituto Combustível Legal, que representa as principais distribuidoras de derivados do petróleo do País. Já Monteiro lidera um think tank sobre educação e é membro do conselho consultivo do Todos Pela Educação.