Deputado bolsonarista quer excluir crime de transfobia do Código Penal

O deputado bolsonarista José Medeiros (PL-MT) apresentou um projeto de lei à Câmara dos Deputados para descriminalizar atos transfóbicos. O parlamentar sugere que não seja considerado crime, em caso algum, “tratar alguém de acordo com sua classificação biológica original como homem ou mulher”. Ele também quer que a prática não seja enquadrada como difamação ou injúria.

Medeiros diz, ainda, que “pessoas comuns” não devem ser “obrigadas a aceitar percepções quanto à sexualidade humana que vão contra os costumes sociais e as evidências científicas”.

Transexuais são indivíduos que não se identificam com o sexo designado ao nascimento e não se reconhecem em relação ao sexo biológico.

José Medeiros (PL-MT), no plenário da Câmara. Foto: Luis Macedo/Câmara dos Deputados - 11/03/2020

“Exclui a possibilidade de se caracterizar como crime o fato de se tratar alguém de acordo com sua classificação biológica original como homem ou mulher”, diz o resumo do texto.

Na argumentação, José Medeiros ainda critica decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que equiparou a prática de homofobia e transfobia ao crime de racismo.

“O problema se torna mais grave e urgente a partir do momento em que o Supremo Tribunal Federal, sem nenhum apoio legal explícito, equiparou o crime de homofobia ao crime de racismo”, escreveu.

“Não há dúvida de que o Tribunal extrapolou de suas atribuições ao tipificar crimes que a legislação não tipifica. Reconhecer essa falha formal – que, aliás, é muito grave, pois põe em causa o estado de direito – não é compactuar com a homofobia”, acrescentou.

Há dois anos, a Lei 7.716/1989, que dispõe sobre crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor, passou a valer também para casos de homofobia e transfobia após decisão do STF. Segundo o artigo 20 do documento, é crime “praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional”.

O artigo 20 da Lei 7.716/1989 afirma que a punição para esse tipo de crime é de reclusão de um a três anos e multa. A pena pode aumentar a depender do meio utilizado e do alcance de publicações feitas, por exemplo, em redes sociais. Recentemente, o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), correligionário de José Medeiros, foi alvo de representação no Conselho de Ética da Câmara acusado de fazer discurso transfóbico em plenário.

