Deputado do PT propõe alteração em MP da Fazenda sobre conselho do Carf

Arlindo Chinaglia (PT-SP) é um dos autores das 138 emendas que propõem alterar o texto original da MP do Carf, elaborada pela Fazenda e que será apreciada pelo Congresso. Ele sugere elevar as exigências para a escolha dos membros do comitê.

O deputado federal Arlindo Chinaglia (PT-SP), durante sessão solene relacionada na Câmara. 24/03/2008. Foto: Andre Dusek/AE

PASSADO. O deputado diz ter se inspirado na CPI da Operação Zelotes, que apurou tráfico de influência no órgão, para propor aperfeiçoamentos. Ele sugere 10 anos de experiência mínima para conselheiros que representem os contribuintes (hoje são três anos) e cinco anos para auditores que tenham atuado na área de fiscalização ou em julgamento de recursos. “Se não reduz o risco de tráfico de influência, elimina a desculpa da inexperiência para justificar certas decisões”, diz.