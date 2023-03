Deputados do PSD foram a Alexandre Padilha (Relações Institucionais) nesta quarta (15) com um rosário de críticas. Argumentam que a sigla é mais fiel ao governo do que MDB e União Brasil e, ainda assim, não tem tratamento à altura. Nomeações em diretorias regionais do Ministério da Pesca, comandado pelo PSD, são uma das queixas.

